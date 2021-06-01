شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة العويس للإبداع تحتفي بالمكرمين والفائزين في دورتها الـ 27 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الفعاليات الجماهيرية لندوة الثقافة والعلوم تحتفي جائزة العويس للإبداع في دورتها ال 27 بالمكرمين والفائزين، وذلك يوم الأربعاء.

وتكرم الجائزة شخصية العام الثقافية، وهي إحدى الشخصيات الإماراتية التي منحت وبذلت العطاء للساحة الثقافية، ويتم تكريم شخصيات عربية كان لها بصمتها الثقافية والإبداعية ضمن الجائزة الثقافية الخاصة.

وسوف تعلن جوائز المسابقات العامة، والتي تتضمن مسابقة البحوث (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، وأفضل بحث عن الإمارات (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، والابتكار العلمي، أفضل كتاب.

ويتضمن التكريم جوائز الإبداع الأدبي والثقافي (شعر - قصص - روايات - مسرح - أعمال مترجمة - أفضل مدونة على شبكة الإنترنت - أفضل موقع يوتيوب - أفضل برنامج ثقافي محلي - أفضل فيلم وثائقي قصير).

كما تتضمن أفضل عمل فني (الرسم - الخط العربي - التصوير - النحت والخزف - البوستر)، وكذلك مسابقات الشباب تحت 30 عاماً التي تتضمن مسابقة البحوث (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، وأفضل عمل فني للشباب (الرسم - الخط العربي - التصوير - النحت والخزف - البوستر).