شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أعلنت اليابانية نعومي أوساكا، الاثنين،انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب قرارها بمقاطعة الالتزامات الإعلامية بعد المباريات في البطولة.

وأصدرت أوساكا (23 عاماً) بياناً عبر «تويتر» قالت فيه: «أعتقد أن أفضل شيء للبطولة ولبقية اللاعبين ولمصلحتي أن انسحب، لذا يمكن للجميع التركيز في التنس».

وعوقبت أوساكا بغرامة قيمتها 15 ألف دولار من منظمي البطولة، لعدم حضور مؤتمر صحفي عقب فوزها في الدور الأول.