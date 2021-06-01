شكرا لقرائتكم خبر عن ميديكلينيك الشرق الأوسط تطلق تطبيق جديد لحجز المواعيد عبر الإنترنت والاستشارة عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت ميديكلينيك الشرق الأوسط اليوم تطبيق MYMEDICLINIC 24x7، وهي بوابة جديدة لإدارة المواعيد وخدمات الاستشارة عن بعد عبر الإنترنت. عبر تطبيق MYMEDICLINIC 24X7يمكن للمرضى: • عرض الملفات التعريفية لأطباء ميديكلينيك وممارسي الرعاية الصحية في جميع المستشفيات السبعة و 20 من العيادات الخارجية في دبي وأبو ظبي والعين • البحث واختيار الأطباء بحسب التخصص والموقع واللغات والتغطية التأمينية والجنس • عرض جميع المواعيد المتاحة شخصيًا وبالفيديو واختيار الوقت والتاريخ المناسبين • حجز الموعد عبر الإنترنت • إعادة جدولة أو إلغاء الحجز • تلقي إشعارات إذا أصبح الطبيب متاحًا في وقت أقرب • تلقي إشعارات تذكير بالموعد • استشارة الطبيب عبر الفيديو • تحميل جميع وثائق الهوية والتأمين اللازمة • حجز وإدارة المواعيد لأفراد الأسرة

مدعومًا بالتكنولوجيا التي أنشأتها اوكادوك (Okadoc)، منصة حجز الأطباء عبر الإنترنت في دبي، والتي أصبحت ممكنة من خلال التكامل مع تراك كير (Trakcare)، نظام معلومات الرعاية الصحية الموحد الجديد في ميديكلينيك من انترسيستم (Intersystems)، يمنح تطبيق MYMEDICLINIC 24x7 مرضى ميديكلينيك الشرق الأوسط المرونة في حجز المواعيد شخصيًا أو افتراضياً في أي وقت، ويسمح أيضًا للمرضى بإجراء استشارة بالفيديو مع طبيبهم إذا رغبوا في ذلك.

وبهذا الشأن قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: “لطالما التزمت ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضاها، ويجب أن يبدأ هذا المستوى من الخدمة في بداية رحلة الرعاية الصحية لمرضانا معنا. مع تطبيق MYMEDICLINIC 24x7 ، ستكون خدمات الرعاية الصحية في متناول أيدي مرضانا. حيث يمكنهم اختيار طبيبهم، أو حجز مواعيدهم، أو إعادة جدولة أو إلغاء المواعيد، وحتى إجراء الاستشارات عبر الفيديو، كل ذلك في غضون بضع نقرات على أجهزتهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر. نحن متحمسون جدًا لتقديم منصة MYMEDICLINIC 24x7 إلى الجمهور في دولة الإمارات، ونحن على ثقة من أنه سيوفر المرونة والفورية والراحة التي يتوقعها مرضانا ويستحقونها ".



وأضاف فوضيل بنتوركيا، الرئيس التنفيذي ومؤسس اوكادوك: “يسعدنا التعاون مع ميديكلينيك، أحد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتميزة في المنطقة، من خلال توفير منصة متكاملة تمامًا لهم، لتسهيل عمليات حجز المواعيد للمرضى، مما يساهم في زيادة رضا العملاء مع تقليل التكلفة وتحسين الإيرادات والربحية. تضمن تقنية اوكادوك وجود نظام أساسي متعدد القنوات قابل للتطوير مدمج بالكامل عبر الهاتف المحمول والحاسوب، مما يقلل من المشكلة السائدة في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحضور للمواعيد. حتى الآن، خفضت اوكادوك عدد حالات عدم الحضور لمقدمي الخدمات الصحية الشريكة بنسبة 75٪ وشهدت تحولًا يصل إلى 30٪ من المواعيد المحجوز من مراكز الاتصال إلى الإنترنت على مدار عام. هذه الشراكة هي علامة بارزة أخرى في علاقتنا المستمرة، ودعم مسار ميديكلينيك نحو التحول الرقمي. "



كما صرح علي أبي رعد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند في انترسيستم: “يسعدنا أن نقدم الحل الشامل لمجموعات الرعاية الصحية الرائدة مثل ميديكلينيك، من خلال دمج EMR الموحد الخاص بنا من تراك كير مع منصة اوكادوك المتقدمة للاستشارة عن بعد. يوفر التكامل الكامل بين اوكادوك و تراك كير و انترسيستم لمجموعة ميديكلينيك تقنية متقدمة للرعاية الصحية عن بُعد والتي تتيح للمرضى الوصول المباشر إلى أطبائهم وخدمات الرعاية الصحية وتضمن حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها عن بُعد بطريقة آمنة ".



يتوفر تطبيق MYMEDICLINIC 24X7 للتحميل على أجهزة أبل وأندرويد أو يمكنكم بزيارة www.mediclinic.ae

