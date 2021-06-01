شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء فرنسي يهدي أمه صورة مدينة مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه، عن حبه لوالدته بمناسبة «عيد الأم»، الذي احتفلت به فرنسا،الجمعة، بطريقة مبتكرة، بعدما أهدى إليها صورة لمدينة الفيوم المصرية، بدت فيها على شكل قلب أخضر، وسط رمال الصحراء.

وكتب بيكيه في حسابه على «تويتر»: «ليس هناك عيد الحب خلال المهمة ألفا، لكنه عيد الأم اليوم في فرنسا وبلدان أخرى، ووالدتي تلقت رسالة شخصية، لكني أهدى هذه الواحة على شكل قلب لجميع الأمهات في العالم». وأرفق بيكيه تغريدته بصورة فضائية لمحافظة الفيوم المصرية، ظهرت فيها على شكل قلب أخضر في وسط الصحراء، بمحاذاة وادي النيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها بيكيه، إعجابه بمدينة الفيوم، وسبق له نشر صورة فضائية للمدينة العام 2016. وعرف بيكيه بحبه لمصر والتغريد حولها أكثر من مرة. وكان خاض رحلته الأولى العام 2016، وعاد إلى الأرض في 2017، بعدما أمضى 197 يوماً في المحطة الفضائية على متن المركبة الفضائية «كرو دراجون».