شكرا لقرائتكم خبر عن 563 ألفاً حصيلة تبرعات نظمتها جامعة دبي للطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة دبي أن حصيلة حملة التبرعات الرقمية الافتراضية التي نظمتها طيلة شهر رمضان الماضي وحتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، بالتعاون مع رابطة خريجيها وجمعية بيت الخير بلغت 563 ألف درهم.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة سيتم تخصيصها لمصلحة طلبة الجامعة المتعسرين مالياً.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: إن الجامعة كانت ولا تزال تقدم لطلبتها منحاً دراسية كثيرة ومتعددة وكل عام تتوجه خلال رمضان المبارك إلى أصدقائها وخريجيها وشركائها من مؤسسات حكومية وخاصة؛ للتبرع والمشاركة في دعم الطلبة المتعسرين مالياً.

وقالت آمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين في الجامعة: إن المكتب بذل جهوداً مكثفة لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة من التبرعات لمصلحة الطلبة في إطار حرصه على مصلحتهم.