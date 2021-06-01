شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تفتح برنامج المنح للمتفوقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، فتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث يستمر التسجيل حتى 31 أغسطس المقبل.

وأكدت خولة بن هده رئيسة قسم المنح الدراسية، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.