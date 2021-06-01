شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: الصداقة مع الولايات المتحدة مطلوب.. ومصر دولة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إننا نرى عهدا نشطا في مصر، لافتا إلى أن المشكلات تولد طاقة لمواجهتها، حيث إن موضوع التنمية كبير ومتنوع، فهناك تحديات ضخمة لأنه كان هناك إهمال كبير لفترة طويلة من الوقت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن مصر كانت قادرة على إنتاج أجيال من المتعلمين وغيرها منذ 70 عاما، ولكن كان هناك عدم اهتمام، حيث منذ عهد فاروق ثم العهد الناصرى والسادات ومبارك وما بعد ذلك أدى إلى اضطراب في عملية النمو المصرى، ليس فقط مؤشرات اقتصادية، وأننا نعالج كل ذلك.

وأوضح أن من الأشياء التي لم تعمل عليها مصر بشكل كافى، هو الإنسان المصرى، فما زال أمامنا الكثير، لأنه يجب أن نطور التعليم والإعلام والرعاية الصحية وغيرها، ولا يجب أن نقبل الخروج عما هو طبيعى ويجب الرد عليها ذلك بقوة.

ولفت عمرو موسى، إلى أن الصداقة مع الولايات المتحدة مطلوب، وكذلك العلاقات الإيجابية، وهذه دولة من الخطأ أن تكون عدو لها، لأن لدينا مشكلات هي تستطيع أن تساعد على حلها، وهناك مشكلات تسببت فيها السياسة الأمريكية، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة في المنطقة، وخاصة بعد ما حدث في يناير 2011، وأنه ممن يقولون أن ما حدث في 25 يناير ثورة وإن كانت استغلت أسوأ استغلال، ووجهت أسوأ توجيه ثم استغرقت في شيء أخر.