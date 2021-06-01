سقوط أسانسير بداخله 5 أطباء بمستشفى خاص في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالفيوم عن نقل 4 أطباء تابعين لوزارة الصحة للعلاج بأحد مستشفيات الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر للعلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم الفيوم "أول" بسقوط أسانسير أحد المستشفيات الخاصة وسط مدينة الفيوم، وبداخله 4 من أطباء وزارة الصحة إلى جانب مدير العلاج الحر بالمحافظة والذين كانوا يقومون بمعاينة والمرور على مستشفى خاص للوقوف على مدى تنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالعلاج الحر.

وأكد الدكتور شريف صبحي مدير الطب العلاجي و الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أن لجنة وزارة الصحة مكونه من 4 أطباء تابعين لإدارة العلاج الحر بالوزارة إلى جانب مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، كانوا يتفقدون مستشفى خاص بوسط مدينة الفيوم للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات العلاجية وأثناء صعودهم للطابق الرابع سقط بهم أسانسير المستشفى مما أدى إلى إصابتهم بكدمات خفيفة، حيث جرى نقل 4 منهم لإحدى مستشفيات الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

وأخطرت نيابة قسم الفيوم والتي تتولى التحقيق.​