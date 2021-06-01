ماكرون وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، أنه تلقى هو وزوجته لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد.

وكتب ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": "طُعِّمت!" مضيفًا في تغريدة أخرى: "قوموا بمثل ما قمت به أنا وبريجيت و25 مليون فرنسي، خذوا اللقاح لكي تحموا أنفسكم وأهاليكم".

وكان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، حيث كان يعاني من السعال والتعب وآلام العضلات.

فتحت فرنسا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لجميع البالغين اعتبارًا من الاثنين.

وتلقى نحو 25 مليون من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة جرعة واحدة على الاقل ضد كوفيد-19.