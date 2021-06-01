ماكرون يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ماكرون على حسابه الشخصي الرسمي على موقع "تويتر"، "كما هو حال بريجيت وحالي، وكما هو حال 25 مليون فرنسي، لنأخذ اللقاح جميعا، من أجل حمايتنا وحماية أقاربنا".

لكن الرئيس الفرنسي لم يفصح عن نوع اللقاح الذي تلقاه هو وزوجته بريجيت.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى حجز موعد لأخذ اللقاح.

وسمحت فرنسا، اعتباراً من اليوم الاثنين، لجميع السكان البالغين بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكان الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسّعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

وكان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر.

وسبق أن تلقى العديد من زعماء العالم لقاحا مضادا لفيروس كورونا منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وغيرهم.