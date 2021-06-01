شكرا لقرائتكم خبر عن «السماح بالتجمعات».. المغرب يخفف احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة المغربية التخفيف من الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا ابتداءً من اليوم، تتمثل في السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة بشروط.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أنه بالنظر للتقدم في حملة التطعيم والنتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة، فسيُسمح بتنظيم الأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصاً، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص.

وأضاف البيان عن إعادة افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر، وارتياد الشواطئ والمسابح العمومية وجميعها في حدود 50% من إمكاناتها الاستيعابية.