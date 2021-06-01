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«السماح بالتجمعات».. المغرب يخفف احترازات كورونا

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الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة المغربية التخفيف من الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا ابتداءً من اليوم، تتمثل في السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة بشروط.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أنه بالنظر للتقدم في حملة التطعيم والنتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة، فسيُسمح بتنظيم الأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصاً، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص.

وأضاف البيان عن إعادة افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر، وارتياد الشواطئ والمسابح العمومية وجميعها في حدود 50% من إمكاناتها الاستيعابية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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