شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يشاركون باحتفالية الكنيسة القبطية بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في الحفل المقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر الموافق 1 يونيه من كل عام، و كان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين.

كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقد حضر الاحتفالية النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.