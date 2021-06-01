شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تلتقي نواب تنسيقية شباب الأحزاب لبحث عدد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، نقل خلالها نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات .

وطرحت وزيرة التجارة والصناعة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات ، وإحلال الواردات ودعم المصدرين، وأشارت إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة ، وقدمت مدينة الروبيكي كنموذج للتكامل الصناعي نقلت فيه المدابغ ، وتاسست منطقة ورش ومصانع أحذية بجوارها.

كما تطرقت أيضا إلى المحور الإقتصادي لمبادرة الرئيس حياة كريمة ومحاورها ، وفيما يخص ملف توفيق أوضاع الورش الموجودة بالمناطق السكنية وآلية التعامل معها عبر تقنين أوضاعهم ، وأكدت الوزيرة أن لهم الأولوية في النقل الي المجمعات الصناعية لمن تتوافق اوضعهم مع الاشتراطات القانونية.

واتفقت الوزيرة، مع نواب التنسيقية على تكرار القاءات لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل كافة مشاكل المواطنيين والاستجابة إلى استفساراتهم.

شارك فى اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: النائب أحمد مقلد، والنائبة أميرة صابر، والنائب علاء عصام ، والنائب محمد إسماعيل، والنائبة رشا فايز، والنائبة مارسيل سمير ، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائبة مرثا محروس، والنائب أحمد رمزى، والنائب خالد بدوي، والنائبة منال هلال ، والنائب طارق الخولي ومن مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، ومؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.







