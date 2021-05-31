شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي حفر الباطن» يناقش حاجة المحافظة للمشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن اليوم، جلسته التاسعة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.