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«محلي حفر الباطن» يناقش حاجة المحافظة للمشروعات التنموية 

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الدمام - شريف احمد - عقد المجلس المحلي بمحافظة حفر الباطن اليوم، جلسته التاسعة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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