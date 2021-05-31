النمسا تشهد تراجعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا اليوم تسجيل أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بواقع ٢٢٩ إصابة و٧ حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و603 متوفين.



و أكدت بيانات الحكومة استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس، وتقلص عدد الحالات النشطة إلى 5.356 حالة، وعدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى ١٥٤ مريضا.

و في إطار الاهتمام بتسريع وتيرة عملية التطعيم ضد الفيروس وافقت وزارة الصحة النمساوية على تطعيم الأطفال من سن ١٢ إلى ١٦ عاما بلقاح "فايزر بیونتيك".

و كشف هاينز فاسمان وزير التعليم النمساوي عن وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم في المدارس الكبيرة، وتسيير فرق طبية متنقلة إلى المدارس الصغيرة لتطعيم التلاميذ.