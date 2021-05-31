شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والسويد تبحثان جهود إنهاء الأزمة في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الاثنين، في الرياض، مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، تطورات الأزمة في اليمن، والجهود الدولية لإنهاء الحرب الجارية وفقاً للقرارات الدولية. وقالت المصادر، إن اللقاء بحث أيضاً أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقاً للقرارات الدولية، إضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها.

وذكرت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في تغريدة على موقعها في «فيسبوك»: «التقيت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونائب وزير الخارجية عادل الجبير. وكان تركيزنا على تطورات اليمن وسبل التعامل معها».

وأوضحت أنها تزور السعودية بصفتها وزيرة خارجية السويد، وممثلة عن الاتحاد الأوروبي؛ لتقديم الدعم لجهود السلام في اليمن، وتعزيز المساعدات الإنسانية في الأزمات. وأضافت أن الحرب في اليمن «تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويجب أن تنتهي». وأكدت ليندي أنه يمكن للسويد أن تسهم في تحقيق السلام والأمن للشعب اليمني، من خلال الاجتماع مع الأطراف المعنية، وإظهار الضغط الدولي، من أجل حل سلمي للصراع، مضيفة، «يستحق الشعب اليمني السلام والأمن».

وفي سياق متصل، حذر المبعوث الأممي مارتن جريفيث، في ختام زيارته إلى صنعاء، من خطورة استمرار العمليات العسكرية في مأرب، وعرقلة جهود السلام، وتعريض حياة ملايين اليمنيين للخطر. وقال جريفيث، في بيان، إن استمرار الأنشطة العسكرية، بما في ذلك في مأرب، يقوض آفاق السلام ويخاطر بملايين الأرواح، يجب أن تنتهي هذه الحرب، مضيفاً: «إنهاء دورة العنف لا يمكن تحقيقه، إلا من خلال تسوية تفاوضية تبشر بمستقبل حكم خاضع للمساءلة وعدالة اقتصادية ومواطنة متساوية». ولفت المبعوث الدولي إلى أن الأمم المتحدة تتوسط لدى الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وزار جريفيث، الذي ينتهي عمله كمبعوث أممي هذا الشهر في آخر زيارة، صنعاء بعد قطيعة دامت 14 شهراً رفضت خلالها الميليشيات عقد أي لقاءات معه، واستمر فيها ل48 ساعة ثم غادرها. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن جريفيث التقى أول أمس الأحد، زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، الذي أبلغه أن ميليشياته ترفض المقترحات الأممية، في تأكيد جديد على أنها تتمسك بالعنف والإرهاب. وفي وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة، استنكرت أمهات المختطفين خذلان المجتمع الدولي لمعاناة 624 مختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم أربع سيدات لدى ميليشيات الحوثي. وطالبت الأمهات بالإفراج الفوري عن جميع النساء المختطفات، والمدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط.