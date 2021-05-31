شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضع ثقلها لتثبيت تهدئة غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن بلاده تبذل جهداً كبيراً لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلة «منظمة التحرير الفلسطينية»، في وقت أجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، محادثات في قطاع غزة مع قادة الفصائل الفلسطينية حول تثبيت التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، في إطار رؤية مصرية شاملة لعملية سياسية تستند الى جانب تثبيت التهدئة، إلى عملية إعادة الاعمار وإنجاز صفقة تبادل للاسرى وتحقيق المصالحة الفلسطينية، تمهيداً لاطلاق مسار مفاوضات السلام، فيما أعلنت «حماس» عن أن القاهرة ستحتضن خلال الايام القادمة لقاءات فلسطينية لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لكنها رفضت ربط إعادة الاعمار بعملية تبادل الاسرى.

قال السيسي في تصريحات نقلها وزير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، خلال زيارته إلى غزة، إن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجهاً الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وأكد السيسي على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، مشدداً على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته، كما لفت إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت. وأشار الرئيس المصري إلى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن بعض وزراء السلطة ومسؤولين فلسطينيين رافقوا الوفد المصري الى قطاع غزة.

فصل الإعمار عن الأسرى

طالبت الفصائل الفلسطينية، بينها «حماس»، بضرورة إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين وإنهاء الاستيطان، فيما تطرقت النقاشات مع مدير المخابرات المصرية إلى ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية لانتزاع الحقوق الفلسطينية. كما تم التطرق إلى تسريع إعادة الإعمار. وأكدت الفصائل على الدور المصرية والعلاقات الثنائية مع مصر، معتبرة أن للقاهرة دوراً كبيراً في دعم الشعب الفلسطيني.

ومن جهته، قال رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في تصريحات صحفية إن هناك فرصة حقيقية حاليًا لتحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل. وأبدى استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة، غير مباشرة مع إسرائيل، لإنجاز ملف التبادل. وأوضح أن هذا الملف شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكنها توقفت نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية لدى إسرائيل. وأشار السنوار إلى أن صفقة تبادل أسرى مع السلطات الإسرائيلية قد تشمل تحرير 1111 أسيراً فلسطينياً. وأكد خلال مراسم وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في منطقة الزهراء ستحمل اسم «مصر»، أن القاهرة ستحتضن خلال الأيام القادمة لقاءات فلسطينية عميقة وجادة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، مشيراً الى أن هذه اللقاءات تهدف إلى الجمع بين الفصائل المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة.

لقاء في القاهرة

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر إن اللقاء مع مدير المخابرات المصرية كان إيجابياً ومثمراً. ورأى مزهر أن اللقاء «يعكس عمق وأصالة الشعب المصري، وهو امتداد لنضال وكفاح الشعب المصري الشقيق الذي قدم ما يزيد على 100 ألف بين شهيد وجريح وأسير من أجل القضية الفلسطينية». وأشار إلى أن اللقاء ركز على وقف إطلاق النار، وإنجاز الوحدة الوطنية وإعمار غزة.

وكشف القيادي في الجبهة عن دعوة مصرية مرتقبة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع في القاهرة للتباحث وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية. (وكالات)