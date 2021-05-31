تحذير جزائري من مغبة تعكير الانتخابات

حذر الجيش الجزائري، الاثنين، من أسماهم ب«المشوشين» من «مغبة تعكير» الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 12 يونيو المقبل، فيما قال مصدر قضائي إن قاضياً جزائرياً شهيراً أوقف عن العمل منذ ديسمبر 2019، بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، عُزل أمس الأول الأحد، من منصبه. وتعهد ب«التأمين الكامل» للاستحقاق الانتخابي، وتوعد «المشوشين وأصحاب المتاهات الخطرة» ب«إفشال مخططاتهم الدنيئة».

وأعطى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة من محافظة البلدية (وسط)، أمس الاثنين، «تعليمات صارمة» للقوات المسلحة بتأمين الانتخابات التشريعية و«إنجاح الاستحقاق الانتخابي» الذي وصفه ب«الحدث الوطني بالغ الأهمية».

وتابع شنقريحة: «إننا على يقين بأن الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعياً من أي وقت مضى، ولا يمكن تغليطه ودفعه إلى متاهة محفوفة بالمخاطر وسيتجند ضد كافة المخططات الخبيثة وسيتصدى لها ولأصحابها، وسيقف وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات الدولة في وجه المتربصين». وقال إن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي،

من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية.

من جهة أخرى قال مصدر قضائي، إن قاضياً جزائرياً شهيراً أوقف عن العمل منذ ديسمبر 2019، بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، عُزل أمس الأول الأحد، من منصبه. وكتبت محاميته فطة سادات على صفحتها في فيسبوك: «المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل القاضي سعد الدين مرزوق من سلك القضاء».

وسعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت إثر انطلاق الحراك في 2019، وعُزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية بحقهم.

وأحيل القاضي إلى المجلس بتهمة «خرق واجب التحفظ»، ويعتبر من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء.

ووفق المحامين يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة. وإضافة إلى مرزوق، عُزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محلية. وبرز اسم بلهادي في العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك، عندما كان يعمل في محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائر.(وكالات)