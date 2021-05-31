شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشئ 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية جديدة رداً على تحركات ال»ناتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت موسكو عن خطة لإنشاء نحو 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية، رداً على تحركات دول حلف شمال الاطلسي (الناتو) في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، فيما أعلنت عن أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الحلف بشرط، وشددت على أن روسيا لن تترك أي خطوة أوروبية عدائية من دون رد.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال اجتماع في الوزارة امس الاثنين إن التهديد العسكري مستمر في التفاقم في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حيث تعمل دول الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على زيادة كثافة التحليقات لطيرانها الاستراتيجي، وتنشر سفناً حربية مزودة بصواريخ كروز، كما يزداد عدد تدريباتها العسكرية هناك.

وأضاف شويجو: «تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن في العالم وتجبرنا على اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة. نعمل باستمرار على تحسين التكوين القتالي للقوات، وبحلول نهاية العام، سيتم إنشاء حوالي 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية».

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع حلف شمال الأطلسي، بشرط أن لا يكون هذا الحوار فارغاً من المضمون. وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام محادثاته في موسكو مع نظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، قال لافروف: «بالطبع سنكون مستعدين لاستئناف الحوار، لكن يجب ألا يكون فارغاً من المضمون، وألا يكرر فيه مسؤولو الناتو، خلال اجتماعات مجلس روسيا - الناتو، تصريحاتهم المتحيزة تماماً التي يدلون بها علناً، عندما يوجهون إلينا كل الاتهامات الممكنة على خلفية الأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي نريد فيه أن يركز مجلس روسيا - الناتو على قضايا الأمن».

كما أعرب لافروف عن أمل موسكو في أن يتجاوب الغرب مع طلبها تكثيف الجهود الرامية إلى إقناع السلطات الأوكرانية بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).

وقال لافروف، إن أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها والتدخل في شؤونها الداخلية، محذراً من أن أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد. وفي ندوة حول العلاقات الروسية الأوروبية قال لافروف: لا يزال الوضع (في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي) مقلقاً للغاية. وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة. وفي أوروبا يجري إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقاً وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة. وتابع: الوقائع الحديثة بالطبع لا تتوافق مع منطق الهيمنة ومحاولات إعادة إنشاء ممرات صحية وستائر حديدية، مضيفاً أن هناك كثيرين في أوروبا يدركون النتائج العكسية لمسار المواجهة تجاه بلدنا، ونأمل أن تكون الغلبة للحس السليم في نهاية المطاف، وأن نتمكن من البدء في وضع نموذج جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولي.

وأكد لافروف أن روسيا منفتحة دائماً على مثل هذه المساواة والتعاون الصادق، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا لا يعني أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية. وقال: مثل هذه الخطوات يجري إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علناً، لكن الرد سيأتي بالتأكيد. (وكالات)