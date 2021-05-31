شكرا لقرائتكم خبر عن القضايا المسجلة إلكترونياً في دبي 99.74% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت محاكم دبي عن تحقيق إدارة إسعاد المتعاملين نتائج إيجابية تتمثل في نظام تسجيل الدّعاوى عن بُعد، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99.74% في القضايا المسجلة إلكترونياً (عن بعد)، من إجمالي عدد القضايا المسجلة من مستهدف 95%، الذي يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين وتذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، للارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل.

وأوضح خالد محمد صالح الشحي، رئيس قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي، تسجيل (19272) قضية في قسم الخدمات المركزية، وتسجيل (3331) قضية في قسم خدمات الأحوال الشخصية، موضحاً حرص محاكم دبي على توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً.