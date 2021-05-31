شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطلق حملة «احذر مخاطر الابتزاز الإلكتروني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارات الإعلام والعلاقات العامة، والتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية، ومراكز الشرطة الشاملة، والمناطق الخارجية، حملة توعوية إلكترونية بعنوان «احذر مخاطر الابتزاز الإلكتروني» تمتد لمدة شهر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ومركز توجيه)، بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الابتزاز الإلكتروني، وتجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقال العقيد عمر أحمد بوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الحملة تهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في حال تعرضهم للابتزاز الإلكتروني، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء أو المجهولي الهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن توعية متنوعة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع بثلاث لغات (العربية، والانجليزية، والأوردو) تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الحماية من الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة، بالإضافة إلى شاشات العرض الإلكترونية في حافلات هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.

ودعا العقيد بوالزود أفراد المجتمع إلى الحذر في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعا إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي ابتزاز يتعرضون له أو سلوكيات سالبة، من خلال خدمة حارس عبر تطبيق القيادة، أو بالاتصال على الرقم (0559992158)، والرقم (065943228)، أو التواصل على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة والحوادث البليغة.