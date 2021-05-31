شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من قيادة الـ «سكوتر» من دون ارتداء وسائل السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية ال«سكوتر» من قيادتها في الطرقات العامة دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة ما يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام ال«سكوتر» موضحة أن استخدامه يكون في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية وهي خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين.

وأكدت أن ال«سكوتر» تعد لعبة محببة جداً بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر، ففي حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضاً الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والكدمات.