شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يستقبل القنصل السعودي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة دبي عبد الله بن منصور المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة في دبي، يرافقه خالد بن رجب الزهراني نائب القنصل العام، بحضور العميد أحمد عتيق المقعودي مدير مكتب ضاحي خلفان.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والقضايا الهامة، والتعاون القائم بين مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والقنصلية السعودية العامة في دبي.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل السعودي درعاً تذكارية، وتلقى درعاً من القنصل السعودي.