شكرا لقرائتكم خبر عن ابن علوان يستعرض إنجازات «المجلس النسائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن المرأة تُعد جزءاً كبيراً من المجتمع الإماراتي والعالمي، وهذا ما يجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول في مجال تمكين المرأة، وجعلها من أولويات القيادة الرشيدة، لأنها تبني أجيال الحاضر والمستقبل، كما بنت الأجيال السابقة، فللمرأة الإماراتية مكانة رئيسية في المجتمع، كما تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً، والـ 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، وتتقدم في مؤشرات عدة، وتتبوأ مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وتتبوأ مكانة متميزة في وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء ابن علوان بعناصر مجلس الشرطة النسائية في شرطة رأس الخيمة، برئاسة النقيب موزة راشد الخابوري، وحضور عدد من عضوات المجلس، حيث تم استعراض فعاليات ومبادرات مجلس الشرطة النسائية خلال عام 2020، والخطة التشغيلية والمبادرات والمشاريع لعام 2021، في مجـــــال إبـــــراز دور المــــــــرأة، وتمكينها في العمل الشرطي. وأشاد ابن علوان بجهود مجلس الشرطة النسائية، الفعالة والمبذولة في سبيل تعزيز ودعم الأمن والأمان على مستوى الإمارة، على مدى سنوات عدة.