شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا لشرطة الشارقة» تناقش سياسات تعزيز الأمن والأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع «الخامس» للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة، حيث ناقش الاجتماع المواضيع والسياسات المتعلقة بتعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، وتناول سياسة العمليات التي تنتهجها القيادة في التعامل مع الحالات الطارئة، وآلية تنظيم عمل وتشغيل الطائرات بدون طيار المطبقة بالقيادة، كما ناقش برنامج رصيدك الذي يهدف إلى تحفيز ورفع كفاءة منتسبي القيادة بمختلف الرتب والمستويات، إضافة إلى مناقشة سياسة (ما قبل الإفراج) والخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وما تحققه من نتائج تسهم في إندماجهم مع مجتمعهم مرة أخرى بصورة إيجابية.

كما استعرض الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها لسنة 2020م، ونتائج مجالس التميز الرمضانية التي عقدتها القيادة والتي استفاد منها أكثر من (460) منتسباً، والتي على ضوئها تم اعتماد البرنامج الزمني لجائزة القيادة للتميز، ووجه قائد عام شرطة الشارقة بتكريم منسقي المقترحات، واستحداث إدارة مختصة في هذا المجال.

حضر الاجتماع، والذي عُقد صباح أمس، بقاعة «الريادة» بمقر نادي ضباط الشرطة، العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، وعدد من الضباط أعضاء اللجنة الدائمة.

وفي الختام قدّم اللواء سيف الزري الشامسي شكره وتقديره لأعضاء اللجنة والحضور على جهودهم المبذولة في العمل، داعياً الجميع إلى المحافظة على ما تحقق من نجاحات في المجالات الشرطية والأمنية كافة.