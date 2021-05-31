شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن الاستثمار في خطة العام المالى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة السنة المالية 2021/2022 خلال جلسة بمجلس الشيوخ، وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو قدره 5.4% نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة تخص الاستثمارات في مصر خلال خطة العام المالى المقبل: الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه. الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/2022(5% من الناتج الـمحلى الإجمالي). الاستثمارات الخاصة تصل إلى 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022). من المُتوقّع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 7 مليار دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا . تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين .