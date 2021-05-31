القبض على أحد أفراد تنظيم جولن

فى استمرار لانتهاكات الرئيس التركي «أردوغان» لتنظيم «جولن»، ألقى جهاز الاستخبارات التركية القبض على صلاح الدين جولن، أحد أقارب رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، واقتادته إلى تركيا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية القول إن صلاح الدين جولن «كان فر إلى الخارج فى وقت سابق بمساعدة أتباع التنظيم». وقد أصدرت السلطات التركية بحق «جولن» مذكرة توقيف بتهمة الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة، بينما لم تذكر المصادر متى وأين تم إلقاء القبض على صلاح الدين جولن. تتهم الحكومة التركية فتح الله جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد فى 2016. كما تقول أنقرة إن «جولن» يقود تنظيما، للتغلغل فى أجهزة الدولة والجيش من أجل الانقلاب على الحكومة، وتصنف حركة جولن «منظمة إرهابية». بينما ينفي «جولن»، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.



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