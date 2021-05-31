مواطنو الصومال يصوتون فى الانتخابات

ويستطيع الناخبون من سن 15، السن القانونية للتصويت فى البلاد، الاختيار بين نحو 250 مرشحا لشغل مقاعد البرلمان، البالغ عددها 82، وبين نحو ألف مرشح لشغل 249 منصبا فى المجالس المحلية.
تنظم الانتخابات التشريعية والمحلية بعدما تأخرت سنوات، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية إلى 2005. فبعد أشهر من الجمود، الذي تخللته أعمال عنف دامية، اتفقت الحكومة فى مقديشو وزعماء الولايات الصومالية الخمس، شبه المستقلة، فى نهاية مايو على إجراء انتخابات فى غضون 60 يوما، بحيث تتم فى موعد أقصاه فبراير.
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