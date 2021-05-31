بهذه الكلمة وصف بايدن ديمقراطية بلاده

عربي ودولي

ع+ ع-

استغل الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة ألقاها، اليوم الاثنين بمناسبة يوم الذكرى للدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة داعياً إلى مزيد من العمل للوفاء بالوعد الذي وصفه بأنه لا يزال يمثل "أعظم تجربة" في التاريخ. وفي مقبرة "آرلينجتون" الوطنية، تناول بايدن في كلمته حقوق التصويت وحرية التعبير وجهود تدارك الفوارق الاقتصادية والعرقية وحذر من أن الديمقراطية "في مأزق" في الولايات المتحدة والعالم في مواجهة قوى استبدادية لم يحددها.

وقال "هناك نضال من أجل الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.. الديمقراطية والاستبداد. النضال من أجل الكرامة".

وأشار بايدن إلى أن 7036 شخصاً لقوا حتفهم في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان في الآونة الأخيرة دفاعاً عن المثل العليا الأميركية والديمقراطية بوصفها شكلاً حياً من أشكال الحكم.

وقال "نحن مدينون للموتى المكرمين... ببذل أقصى جهودنا حتى يصل الاتحاد الذي ماتوا من أجله إلى الكمال".

كان بايدن قد أعلن عن خطط لسحب القوات الأميركية من أفغانستان هذا العام بعد أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.