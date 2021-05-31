رئيس المخابرات المصرية يجري محادثات في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أجرى، اليوم الاثنين، مباحثات في قطاع غزة.

وتدخل هذه المحادثات ضمن الجهود التي تبذلها مصر من أجل تعزيز وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما تهدف الزيارة إلى بحث خطط إعادة الإعمار في القطاع بعد التصعيد الأخير.والزيارة هي الأولى لرئيس للمخابرات المصرية إلى القطاع منذ سنوات.

وزينت ملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية الشوارع في أنحاء القطاع ترحيباً برئيس المخابرات.

واصطف المئات خارج المعبر المؤدي إلى غزة، ملوحين بالأعلام المصرية لدى مرور موكبه.

كما تدخل زيارة كامل ضمن جهود مصر لإحياء عملية السلام.