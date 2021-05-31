وزير النفط الإيراني: رفع إنتاج النفط سيزيد “القوة الأمنية والسياسية” للبلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 21 دقيقة

دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه “أي إدارة مقبلة (للبلاد) لجعل رفع إنتاج النفط إلى 6,5 مليون برميل يوميا على رأس أولوياتها”، مشيرا إلى أن تعزيز إنتاج النفط الإيراني من شأنه أن يرقى إلى زيادة “القوة الأمنية والسياسية” للبلاد.

كما اعتبر أنه بإمكان إيران “بسهولة” تحقيق مثل هذا الهدف والذي لن يكون “هدفا غريبا أو بعيد المنال”.

يذكر أن إيران أنتجت 2,3 مليون برميل يوميا في مارس، حسب آخر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط.

وتأتي تصريحات زنغنه عشية اجتماع تحالف أوبك بلاس لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وبينهم إيران إضافة إلى حلفائهم العشرة.

وقد يقرر الاجتماع زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب بعد انهياره بسبب جائحة كوفيد-19 العام الماضي.