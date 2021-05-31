قلق دولي من زيادة إيران لمخزونها من اليورانيوم بـ16 مرة من الحد المسموح به

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 10:35 مساءً

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران قد زادت من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب ليتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وُقّع عام 2015؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين عن “قلقه” حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام “قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة”، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

واشارت الوكالة في تقريرها الحالي الى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة الى موقع رابع “لم ترد ايران على اسئلة الوكالة” في شأنه.

والتقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل يركز كذلك على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.

وتفيد تقديرات الوكالة ان هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة ان المخزون كان 2,967 كيلوغرام.