شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تمدد قيود كورونا وحظر السفر من 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين، أمد قيود جزئية مفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة والأقاليم القريبة منها حتى منتصف يونيو لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشهد تراجعا منذ بلغ ذروة في أبريل.

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية المسجلة في مايو بالفلبين نحو 6300، في انخفاض بمقدار الثلث عن أبريل، بعدما خفضت الحكومة طاقة العمل بالشركات وحدَّت من تنقلات السكان.

ومدد دوتيرتي، أيضا أجل حظر دخول المسافرين القادمين من عُمان والإمارات والهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال حتى 15 يونيو لمنع انتقال سلالة فيروس كورونا التى اكتُشفت أولا في الهند وتنتشر على نطاق واسع هناك وفي المنطقة.