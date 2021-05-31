رئيس المخابرات المصرية يبحث في غزة تثبيت التهدئة مع إسرائيل

وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، ضمن جولته لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ودخل كامل على رأس وفد أمني إلى قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ثم توجه إلى فندق محلي في غزة للقاء مسؤولين في حركة «حماس» وفصائل فلسطينية، من بينهم زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار.

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن زيارة كامل ستستمر لساعات لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وما يحتاجه ذلك من ضمانات، إلى جانب ملف إعادة إعمار غزة وآليات حشد الدعم الدولي لذلك.

وأضاف المصدر أن المباحثات مع المسؤول المصري ستتناول كذلك ملف الوضع الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك توجه القاهرة للدعوة إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية قريبا.

وجرى اتخاذ ترتيبات في قطاع غزة لاستقبال كامل شملت تزيين طرقات رئيسية بالعلمين الفلسطيني والمصري وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبارات ترحيب وإشادة بدور القاهرة.

وهذه أول مرة يزور فيها رئيس جهاز المخابرات المصرية قطاع غزة منذ توليه منصبه عام 2018.

وكان كامل اجتمع أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.