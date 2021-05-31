دولة مجاورة للعراق تعلن تجاوز 'الموجة الرابعة' من كورونا

وقال حسين ذوالفقاري، إنه "لحسن الحظ اننا نجحنا في تجاوز الموجة الرابعة من مرض كورونا في ظل جهود جميع الاجهزة المعنية في البلاد".

واضاف أن "تجربة الاشهر الـ 15 الاخيرة لمرض كورونا اثبتت بان التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية من شانه ان يؤدي الى تفشي المرض".



وتابع ذوالفقاري "ينبغي الاستفادة من الفرصة المتاحة للعبور من الموجة الرابعة للمرض من اجل السيطرة عليه واقتلاع جذوره".