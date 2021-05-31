انت الان تتابع خبر دولة مجاورة للعراق تعلن تجاوز 'الموجة الرابعة' من كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية في إيران، الاثنين، عن تجاوز الموجة الرابعة من تفشي مرض كورونا في البلاد.
وقال حسين ذوالفقاري، إنه "لحسن الحظ اننا نجحنا في تجاوز الموجة الرابعة من مرض كورونا في ظل جهود جميع الاجهزة المعنية في البلاد".
واضاف أن "تجربة الاشهر الـ 15 الاخيرة لمرض كورونا اثبتت بان التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية من شانه ان يؤدي الى تفشي المرض".
وتابع ذوالفقاري "ينبغي الاستفادة من الفرصة المتاحة للعبور من الموجة الرابعة للمرض من اجل السيطرة عليه واقتلاع جذوره".
واضاف أن "تجربة الاشهر الـ 15 الاخيرة لمرض كورونا اثبتت بان التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية من شانه ان يؤدي الى تفشي المرض".
وتابع ذوالفقاري "ينبغي الاستفادة من الفرصة المتاحة للعبور من الموجة الرابعة للمرض من اجل السيطرة عليه واقتلاع جذوره".