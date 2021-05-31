انت الان تتابع خبر تسجيل إصابة بـ'الفطر الأسود' في مدينة عراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، الاثنين، عن تسجيل إصابة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية.
وقال مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الاسود لأحد المتوفين في الناصرية".
وأضاف أن "الحالة تم اكتشافها أثناء استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفي".
والفطر الاسود، هو عدوى نادرة جداً، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنه مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.
وأضاف أن "الحالة تم اكتشافها أثناء استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفي".
والفطر الاسود، هو عدوى نادرة جداً، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنه مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.