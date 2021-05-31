تسجيل إصابة بـ'الفطر الأسود' في مدينة عراقية

وقال مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الاسود لأحد المتوفين في الناصرية".

وأضاف أن "الحالة تم اكتشافها أثناء استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفي".

