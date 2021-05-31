الحنويت بشأن عوائل 'الهول': لا يوجد بينهم أبرياء

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى مزاحم الحنويت، الاثنين، أنه لا يوجد أبرياء بين عوائل مخيم "الهول" في سوريا.

وقال الحنويت في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "موضوع نقل عوائل تنظيم داعش جريمة كبرى واهانة لدماء الشهداء ومنذ البداية رفضنا نقل عوائل داعش من هذه المخيمات وتواجدهم في مخيم الجدعة".



وأضاف "لا يوجد بينهم عوائل ابرياء"، مؤكداً أن "وزيرة الهجرة منذ 6 اشهر هي من كانت تقوم وتبارك للكاظمي بالموافقة على نقل عوائل داعش"، على حد قوله.

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، قبل ايام، عن عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد اكمال التدقيق الأمني.