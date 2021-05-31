إصابة جنديين يمنيين في هجوم استهدف دورية أمنية بعدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة عشية لقاء طرفي "اتفاق الرياض"

أصيب جنديان يمنيان في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الإثنين، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية لقوات الحزام الأمني.

وأفاد شهود عيان لـ ”الخليج 365” بأن عبوة ناسفة انفجرت في حي غازي علوان، بمنطقة العريش، الواقعة بمديرية خورمكسر، وسط العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاروا إلى أن العبوة انفجرت بعد مرور الدورية الأمنية ببضع مترات قليلة؛ مما أدى إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وأكد الشهود أن الشظايا المتناثرة من العبوة تسبب بإصابة جنديين بجروح طفيفة، كانا على متن الدورية الأمنية، لافتين إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الإنفجار، واكتشف عبوة ناسفة أخرى لم تنفجر بعد، وسارعت بتفكيكها على الفور.





وما تزال السلطات الأمنية المعنية تباشر تحقيقاتها لمعرفة الجهات التي تقف خلف هذا الحادث الذي وصفه الشهود عيان "بالهجوم الإرهابي".

ويأتي الانفجار عشية لقاء يعقد في العاصمة السعودية، يجمع طرفي اتفاق الرياض؛ وذلك للتسريع في استكمال تنفيذ بنوده.

كما تزامن مع حملة أمنية واسعة النطاق لمنع حمل السلاح الغير مرخص ضمن جهود سلطات عدن في الحد ومحاربة أدوات إرتكاب الجريمة.