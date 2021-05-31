الاقتصاد الهندي ينكمش بـ 3ر7% في السنة المالية المنتهية في مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

متابعات

أظهرت تقديرات أولية نشرتها وزارة الإحصاء الهندية اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3ر7% في السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس الماضي، بعد تطبيق إجراءات إغلاق صارمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى شلل للنشاط الاقتصادي وشطب ملايين الوظائف.



يذكر أن العام المالي للهند يبدأ أول نيسان/أبريل وينتهي في 31 آذار/مارس من العام التالي.

كانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق انكماشا بنسبة 8% خلال العام الذي تكبد فيه النشاط الاقتصادي أضرارا بالغة من جراء تداعيات جائحة كورونا.

وكان اقتصاد الهند سجل نموا بنسبة 4% في السنة المالية 2020-2019 .

وسجل الاقتصاد في الربع الأخير من العام المالي الماضي من كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس الماضيين نموا بنسبة 6ر1% على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الإحصاء وتطبيقات البرامج، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين بنمو بـ 1% .

وأظهرت بيانات العام المالي ككل أسوأ ركود لثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ استقلال الهند عام .1947 كما أنه أول ركود للاقتصاد الهندي منذ أكثر من 40 عاما.

كان الاقتصاد الهندي قد سجل خلال الربع الأول من العام المالي الماضي انكماشا بنسبة 4ر24% بسبب الجائحة.

وفي الربع الثاني من العام المالي الماضي تراجع معدل الانكماش إلى 3ر7% ليخرج الاقتصاد من دائرة الانكماش خلال الربع الثالث مسجلا نموا بمعدل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات حكومية سابقة أن العجز المالي للبلاد في السنة المالية 2021-2020 بلغ 3ر9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جاء أقل من تقديرات سابقة بتسجيل عجز بنسبة 5ر9% .

وقالت قناة إن.دي.تي.في التلفزيونية الهندية إن ضعف الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي جاء مفاجئا في ظل إعادة فتح الأسواق بعد الموجة الأولى من جائنة كورونا، والذي عزز الآمال في تعافي الاقتصاد.

وبدلا من ذلك جاء معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي عند مستوى 6ر1% فقط وهو ما يشير إلى أن الوضع المالي للهند ليس جيدا.