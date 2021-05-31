محققون فرنسيون يستجوبون كارلوس غصن في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

بدأ قضاة تحقيق فرنسيون في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الإثنين التحقيق مع كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، حسبما أفاد مصدر قضائي.



وذكر المصدر، الذي رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، بأن التحقيق مع غصن يجري في قصر المحاكم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستغرق خمسة أيام.

وأضاف المصدر أن التحقيق يجرى في حضور المدعي العام اللبناني وفريق الدفاع عن غصن الذي يضم محامين فرنسيين.

وأوضح المصدر أنه من المقرر استجواب الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" بشأن إقامته حفلات فاخرة بقصر فيرساي في فرنسا.

وشغل غصن، الذي يحمل الجنسيات البرازيلية واللبنانية والفرنسية، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان خلال الفترة من تموز/يوليو 2012 ونيسان/أبريل .2018

وتم القبض على الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" في طوكيو في تشرين ثان/نوفمبر 2018 ووجهت إليه تهمة خيانة الأمانة وتزوير مستندات مالية لإخفاء مصدر دخله لسنوات.

وتم الإفراج عن غصن بكفالة في نيسان/أبريل .2019

وهرب غصن ، الذي ينفي هذه المزاعم، من اليابان إلى لبنان نهاية عام 2019 في ظل ظروف مريبة. ولا يوجد أي معاهدة بين لبنان واليابان لتسليم المجرمين.