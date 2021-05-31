«التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات مالية لفلسطين

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وأوضح الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، أن المساعدات الإغاثية لدولة فلسطين تأتي ضمن اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الدول الأعضاء.
وأكد الأمين العام أن المنظمة مستمرة عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تقديم المساعدات والدعم لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.
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