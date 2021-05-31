شكرا لقرائتكم خبر «التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات مالية لفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إجراءات تقديم مساعدات مالية لصالح مشاريع صحية اجتماعية وتنموية وتعليمية في فلسطين.

وأوضح الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، أن المساعدات الإغاثية لدولة فلسطين تأتي ضمن اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام أن المنظمة مستمرة عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تقديم المساعدات والدعم لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.