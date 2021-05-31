أمهات المختطفين في سجون الحوثيين يطالبن بالإفراج عن 624 مختطفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بالضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن مئات المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي.

وقالت في بيان صحفي «إن السنوات تمر والمختطفون والمخفيون قسرا مغيبون في سجون ميليشيات الحوثي، وانتقدت الرابطة الخذلان المحلي والدولي لمئات المختطفين في سجون الحوثيين منذ سبع سنوات»، وأضافت أنها تطالب مارتن غريفيث التحرك للإفراج عن 624 مختطفا ومخفيا قسرا في سجون ميليشيات الحوثي بالإضافة إلى 25 لدى الحكومة، وطالبت الرابطة بالإفراج عن جميع المختطفات من النساء دون شروط.

إلى ذلك كشفت مصادر تربوية عن تصاعد غير مسبوق في حدة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة صنعاء وعموم مناطق سيطرتها، وأكد تقرير محلي حديث أن الجماعة دمرت 2500 مرفق تعليمي، ما تسبب بحرمان أكثر من مليوني طفل من حق الحصول على التعليم. وقالت نقابة المعلمين اليمنيين «إن 1579 معلما وإداريا بقطاع التعليم تعرضوا للقتل طيلة 6 أعوام ماضية على أيدي الحوثيين، بينهم 81 مدير مدرسة، و1497 معلما وعاملا تربويا، وتعرض 2642 معلما لإصابات مختلفة برصاص الميليشيات، ونتج عن بعضها إعاقات مستدامة.

وأشارت النقابة إلى تهجير نحو 20 ألف معلم بعد تعرضهم للتهديدات والملاحقات من قبل الحوثيين، وتسببت الجماعة بقطع رواتب 60 % من إجمالي العاملين في القطاع التربوي والبالغ عددهم أكثر من 290 ألف موظف وموظفة.

ورصدت النقابة في تقريرها ما يزيد على 5476 فعالية أقامتها الجماعة الحوثية للتعبئة العسكرية والطائفية بمدارس العاصمة صنعاء خلال فترة 47 يوما ماضيا فقط، وقالت «إن الميليشيات استهدفت من خلالها أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مقيدين في 310 مدارس، بغية غسل أدمغتهم ولإنتاج جيل مشبع بالأفكار الطائفية وبثقافة القتل والعنف والكراهية.

من جهة أخرى حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني من تصعيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، «إن ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة».

واعتبر إقرار ميليشيات الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية».

ماذا فعل الحوثيون في التعليم اليمني؟







2500 مرفق دمرت.



500,000 حرموا من التعليم.



1579 معلما قتلوا.



2642 معلما أصيبوا.



20,000 معلم هاجروا.



60 % قطعت رواتبهم.



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