مشروع الإمداد المائي السعودي يرسم الابتسامة على وجوه اليمنيين

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وجرى خلال المدة من 13 إلى 19 مايو الماضي ضخ 405,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 357,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد من هذه الخدمات 8.400 فرد.
على صعيد متصل، قدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية خلال أسبوع لـ 1.172 مستفيدا في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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