53 أمر قبض على مسؤولين عراقيين بتهم فساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت هيئة النزاهة العراقية أمس بأنها أصدرت 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار، بينهم وزراء ونواب خلال شهر أبريل الماضي بتهم فساد.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان «إن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي جاءت وفق القضايا المحالة إليها.

وأشارت إلى أن الأوامر شملت ثلاثة أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة وثلاث وزراء حاليين وسابقين وثمانية محافظين و15 مديرا عاما و23 من أعضاء مجالس المحافظات.

على صعيد متصل، اعتقلت القوات العراقية خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر في تنظيم داعش بمحافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، «إن قوات الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية نفذت عملية أمنية خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة كركوك أسفرت عن اعتقال ستة عناصر بتنظيم داعش مطلوبين وفق قانون الإرهاب في العراق».

وأوضح أن المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات

الأمنية والمواطنين وتكليفهم ضمن إحدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك، ولفت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.