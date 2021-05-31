السودان يقترب من اتفاق سلام مع الحركة الشعبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس جلسة التفاوض بين الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جوبا، عاصمة جنوب السودان، لتسليم مسودة الاتفاق الإطاري للوساطة الجنوبية.

وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع عدد من الحركات المسلحة، لكنه لم يشمل حركتين رئيسيتين هما الحركة التي يقودها الحلو وتسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ذات النفوذ القوي في دارفور.

ويأمل مراقبون في أن يؤدي اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتوترات السودان.