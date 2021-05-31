شكرا لقرائتكم خبر صور السيسي في شوارع غزة.. وكامل يثبت الهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل أمس إلى قطاع غزة ضمن جولته لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإجراء مصالحة شاملة بين الفلسطينيين.

ودخل كامل على رأس وفد أمني إلى قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على أن يتوجه إلى فندق محلي في غزة للقاء مسؤولين في حركة «حماس» وفصائل فلسطينية.

ولوحظ وصول وفد من قيادة حماس يترأسهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار إلى مقر الفندق المقرر استقبال كامل فيه قبل وقت من وصوله، وقال مصدر في حماس إن زيارة كامل ستستمر لساعات لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وما يحتاجه ذلك من ضمانات، إلى جانب ملف إعادة إعمار غزة وآليات حشد الدعم الدولي لذلك.

وأضاف المصدر أن المباحثات مع المسؤول المصري ستتناول كذلك ملف الوضع الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك توجه القاهرة للدعوة إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية قريبا.

وجرى اتخاذ ترتيبات في قطاع غزة لاستقبال كامل شملت تزيين طرقات رئيسية بالعلمين الفلسطيني والمصري وصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعبارات ترحيب وإشادة بدور القاهرة.

وهذه أول مرة يزور فيها رئيس جهاز المخابرات المصرية قطاع غزة منذ توليه منصبه عام 2018، وكان كامل اجتمع أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الحالي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.