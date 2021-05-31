شكرا لقرائتكم خبر عن التميمي: لديّ ثلاثة عروض قيد الدراسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد عبد الله التميمي حارس مرمى الفجيرة الذي قام بفسخ عقده مؤخراً مع «الذئاب» بالتراضي، أن لديه ثلاثة عروض من أندية دوري الخليج العربي قيد الدراسة، مشدداً على أنه على ثقة بالعودة أقوى وأفضل في الموسم القادم، وعلم «الخليج الرياضي» أن من بين العروض ناديه السابق النصر والعروبة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.

وعن تعليقه على هبوط الفجيرة للدرجة الأولى، أشار التميمي إلى أنه لم يتوقع هبوط فريقه من دوري الخليج العربي، خاصه أنه كان يقدم مباريات فنية لا توحي بأنه سيهبط للهواة، وأضـــــــــاف: «يبدو أننــــــا لم نتعلـــــــم مـــــن دروس المواسم السابقة التي كنا نقاتل خلالها حتى الجولة الأخيرة من أجل البقاء، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نبخس جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، فقد اجتهدنا كثيراً وقدمنا مباريات جيدة عديدة، وكنا الطرف الأفضل في الكثير من المباريات بشهادة المراقبين والمحللين الرياضيين، الذين أكدوا مراراً أن الفجيرة يقدم أداء جيداً في الكثير من المباريات، ولكن كان ينقصه ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة، فكرة القدم لا تعترف إلا بلغة الفوز والأرقام، كما تأثر الفريق كثيراً بالأخطاء الفردية التي تسببت في فقدان العديد من النقاط، عموماً المسؤولية مشتركة بين الجميع ولا يتحملها طرف واحد، ورغم ذلك أرى أن الفجيرة لا يستحق الهبوط، وأنا متأكد وواثق من أن الفجيرة سيعود للمحترفين في وقت قريب وبشكل مميز وأفضل».

يذكر أن الحارس عبد الله التميمي ابن الـ28 عاماً، التحق بالفجيرة في العام 2018، قادماً من النصر بعد أن أمضى 6 مواسم في عرين العميد.