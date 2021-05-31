شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تحافظ على صحة الغدة الدرقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الغدة الدرقية واحدة من أهم غدد الجسم؛ وذلك لما لها من تأثير كبير على الصحة، حيث تعمل الهرمونات الدرقية على تنظيم جوانب عملية الأيض. وتفرز الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات؛ الثايروكسين (T4)، وثلاثي يود الثيرونين (T3)، واللذين يؤثران على كل خلية في الجسم.

ونظراً لأهميتها، يمكن المحافظة على الغدة الدرقية من خلال تناول أطعمة مهمة. وخلص الباحثون إلى أن هناك 7 أطعمة رئيسية يجب تناولها للحفاظ على صحة الغدة وهي:

* 1- المأكولات البحرية: يساعد الزنك على قيام الجسم بإنتاج هرمون الغدة الدرقية المهم (T3)، والذي يعد المحار أهم مصادره، إضافة إلى أن المحار يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو معدن آخر يشارك في تحفيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية وإفرازه.

* 2- الفراولة: تعد الفراولة والتوت الأرضي من أفضل الأطعمة المحفزة لنشاط الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي ترتفع مستوياتها لدى المصابين بمشكلات في الغدة الدرقية.

* 3- الخضراوات: وجدت الدراسات أن تناول الخضراوات النيئة أو المطبوخة يزيد من نشاط الغدة الدرقية لدى الأشخاص.

* 4- الزبادي: ينصح الخبراء بتناول الزبادي؛ كونه مصدراً لليود المهم في عملية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، إضافة إلى غناه بالبروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء، وهو ما يضمن الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وبالتالي وقاية الغدة الدرقية من الأمراض.

* 5- البيض: يصنف البيض ضمن مجموعة أطعمة مهمة لصحة الغدة الدرقية؛ حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الداعمة لها، ويفضل تناول بيضة مسلوقة يومياً للحصول على كافة هذه العناصر المهمة؛ للوقاية من الاعتلالات المتعلقة بالغدة الدرقية.

* 6- المكسرات: تعد المكسرات من ضمن أطعمة مهمة لصحة الغدة الدرقية، وينصح بتناول حفنة منها يومياً؛ لتفادي الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

* 7- الرمان: إحدى أفضل الفواكه لتعزيز وظائف الغدة الدرقية؛ حيث إن الرمان يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويدعم إزالة السموم بالجسم، وينصح بتناول الرمان أو شرب عصيره باستمرار.