شكرا لقرائتكم خبر عن كايـزر: المجموعـة الحاليـة مـن المحلييـن وثقـة الإدارة سـر اسـتمراري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق نادي الجزيرة أن المجموعة الحالية من اللاعبين المواطنين في الفريق الأول أحد الأسباب التي دفعته إلى تجديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، إضافة إلى ثقة الإدارة الكبيرة ورغبتها في استمراره مع الفريق، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً من أندية أخرى من دون الكشف عنها.

وتحدث كايزر في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في كل الاتجاهات، حيث تناول بالرصد، الموسم الماضي الذي شهد تتويج الجزيرة في الدوري، والاستعدادات والطموحات في الموسم المقبل، والتغييرات التي يتمناها، و أهم مباراة في الموسم، والأسلوب الممتع لفريقه، والأرقام الفردية والجماعية التي حصدها.

وأعرب كايزر عن سعادته باختياره الاستمرار مع «فخر أبوظبي» لموسمين إضافيين، وقال: «المجموعة الحالية من اللاعبين المحلييين في الجزيرة مميزون وأصحاب طموحات كبيرة، لذلك فضلت التجديد والاستمرار مع النادي، ويعلم الجميع أننا شاركنا في النصف الأول من الموسم بأجنبيين فقط، والدافع الثاني الثقة الكبيرة من الإدارة ورغبتها في استمراري مع الفريق لموسمين إضافيين».

وأبدى كايزر رغبته في تعزيز التشكيلة الحالية بلاعبين جدد يساهمون في خلق تنافس وحيوية وحماسة من أجل تحقيق طموحات الفريق في الموسم المقبل، لكنه أكد عدم وجود أي جديد بخصوص اللاعبين الأجانب حالياً، على أن يتشاور مع الإدارة لبحث الفرص الممكنة.

وعن الإضافة التي قدمتها أكاديمية الجزيرة للفريق الأول، أكد كايزر أن «الدعم الذي قدمته الأكاديمية كان واضحاً للكل، والجزيرة يمتلك أفضل أكاديمية في الإمارات والمنطقة، وتميزت تشكيلة الفريق بعناصر من الخبرة في ظل وجود الثنائي علي خصيف ومبخوت واللاعبين الشباب الذين يمتلكون خبرات كبيرة لوجودهم مع الفريق والمنتخب إضافة للاعبين صغار السن وهذه التوليفة المتوازنة لعبت دوراً في تتويجنا بالدرع».

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن جميع البطولات في الموسم المقبل مهمة للنادي، وقال: «لم أتفق مع أهداف محددة مع الإدارة حتى الآن، تركيزنا في بداية الموسم المقبل على الدوري وكأس رئيس الدولة، وسنحدد أهدافنا بعد معرفة قائمة الفريق، أما بالنسبة لبطولة آسيا فسنحدد طموحاتنا فيها بعد الانتقالات الشتوية».

وكشف كايزز أن مباراة الشارقة في الدور الثاني هي المباراة الأهم في الدوري، حيث شعر بعدها بأن فريقه قريب من تحقيق اللقب، وقال: « ليس السبب لأننا فزنا على المتصدر، ولكن لأن فريقنا قدم مباراة قوية رائعة بكل المقاييس، أما هدف ايزيكيل الذي سجل أمام بني ياس فمنحنا نقطة مهمة في صراع اللقب».

ويرى المدرب الهولندي أن الاستعداد للموسم المقبل في أوروبا هو الخيار الأفضل للجزيرة نسبة للطقس الحار في الإمارات في الصيف، وقال: « إذا سمحت الظروف أُفضل أن يكون المعسكر في فرنسا أو ألمانيا أو هولندا، وفي حال تكرر الوضع وأقامت كل الفرق معسكراتها في الداخل، فلا مشكلة لدينا في ذلك، ولكن ذهاب بعض الفرق يدفعنا لأن نحذو حذوها لتفادي فروقات الاستعدادات».

وأضاف: «ليس هناك تاريخ محدد حتى الآن لبداية الاستعدادات، ولكن التاريخ الأنسب هو منتصف يوليو، وأن تكون البداية في أبوظبي والمغادرة للمعسكر في حال سمحت الظروف عقب فراغ الدوليين من مشاركتهم مع المنتخب».

وأرجع كايزر الأداء الممتع الذي ظهرعليه الجزيرة في الموسم الماضي إلى الإمكانيات الفردية والجماعية للاعبي الفريق والانسجام بينهم لوجودهم معاً في الأكاديمية والأسلوب الهجومي، متمنياً المحافظة على المجموعة الحالية وتعزيزها في الموسم المقبل.

وعن الأرقام التي حققها الجزيرة في الموسم، أوضح كايزر أهمية الإحصائيات في تعزيز ثقة اللاعبين والجهاز الفني، وذكر أن علي مبخوت حصد أرقاماً مميزة بمشاركته في كل المباريات، وتصدر قائمة الهدافين وكانت لديه الفرصة ليكون أفضل صانع ألعاب، فضلاً عن الأرقام الجماعية للفريق كأفضل استحواذ خارج الديار والأهداف وغيرها، وجميعها يمكن البناء عليهـــا وتعزيزها في الموسم المقبل.

وحول كيفية المحافظة على لقب الدوري في الموسم المقبل، قال: «التقييم النهائي يأتي في بداية الموسم، ونرى كيف هي القائمة النهاية للفريق على مستوى المحليين والأجانب والمصعدين من الأكاديمية، ووضع الفرق المنافسة وتعزيزها لصفوفها، ونعلم أن الجزيرة قدم كرة قدم جيدة في الموسم الماضي، وهناك مساحة للتطوير خلال فترة الاستعدادات للموسم المقبل».