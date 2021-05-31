شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة 20 عاماً.. بنجلاديش تعتقل «صياد النمور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكا - أ ف ب

اعتقلت شرطة بنجلادش، صياداً مطلوباً منذ نحو 20 عاماً في جنوب البلاد، يُعتقَد أنه قتل نحو 70 نمراً بنجالياً، وهي فصيلة مهددة بالانقراض.

وألقت الشرطة القبض على حبيب تالوكدر الملقب «باغ شكاري» (صائد النمور) في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كان فاراً من وجه العدالة نحو 20 عاماً.

وقال قائد الشرطة المحلية سعيد الرحمن، الاثنين، إن توقيف الصياد البالغ خمسين عاماً كان «صعباً لأنه كان يعيش على أطراف الغابة التي كان يختبئ فيها، كلما نفذت الشرطة عملية دهم. وأضاف: «نحاول أن نحاصره منذ مدة طويلة، وتمكنّا أخيراً من الوصول إليه وإيداعه السجن».

وكان الصياد المطلوب اختار غابات المانجروف في سوندربانز بجنوب البلاد منطقة صيد له، وهي تمتد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من الهند إلى بنجلاديش، ويستوطنها أكبر تجمعات نمور البنجال في العالم، ومن بينها النوع المهدد بالانقراض.

ولم يكن في بنجلاديش عام 2015 سوى 106 نمور بنجالية، بعدما كان عددها يبلغ 440 عام 2004. وبحلول عام 2019، ارتفع عددها إلى 114؛ بفضل حملة قوية لمكافحة الصيد الجائر في هذه المنطقة.